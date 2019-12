Tusk: Brexit é "um dos erros mais espetaculares" na história da UE

Em declarações a sete jornais europeus no segundo dia como presidente do Partido Popular Europeu,, período também marcado por uma crise na Grécia, discussões em torno da migração e a vitória eleitoral de Donald Trump.Tusk, que recentemente admitiu que será sempre a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia, considera que o melhor para ambas as partes é que o Brexit não se realize. Por outro lado, muitos diplomatas europeus receiam que, se um segundo referendo levar à permanência, esse resultado possa originar uma divisão no Reino Unido que impeça o bloco de tomar decisões.Donald Tusk rejeita essa visão, considerando que “a única diferença seria que o Reino Unido continuaria aqui”. “Eles vão ficar divididos de qualquer das formas, é 50/50.”.O ex-presidente do Conselho Europeu criticou o antigo primeiro-ministro britânico, David Cameron, por ter organizado um referendo que “não tinha hipóteses de ganhar”. Tusk confessou que, no dia seguinte à votação desse referendo, perguntou a Camerou se era “obrigatório seguir o resultado”.. Talvez tenha sido um pouco ingénuo acreditar que a decisão podia ser revertida”, admitiu.

Dedo apontado a Macron

O antigo presidente do Conselho Europeu aproveitou para criticar Emmanuel Macron pela sua posição acerca da NATO, que considerou estar em “morte cerebral”, e por se ter recusado a abrir negociações com a Macedónia do Norte e a Albânia para a adesão à UE.“Penso que,, especialmente por parte de Skopje [capital da Macedónia do Norte]”.Donald Tusk considera que a Europa pode tornar-se menos segura se os dois países não aderirem ao bloco, sendo que as regiões podem criar instabilidade em toda a UE., defendeu Tusk.O antigo primeiro-ministro da Polónia descreveu, porém, Macron como “uma esperança para o futuro da Europa” e disse considerá-lo um verdadeiro amigo, mas tem problemas “com as suas mais recentes ideias e opiniões”.Tusk opôs-se também à abordagem de Macron sobre a Rússia. “Se não conseguirmos proteger a Ucrânia da agressão russa, esse não será apenas um problema para a Rússia, mas para a Europa como um todo.”, sustentou.

Os maiores desafios para a UE

Donald Tusk declarou que a migração continua a ser “o maior problema” que a União Europeia enfrenta, considerando que, atualmente, não existe solução possível., explicou.Para o antigo líder do Conselho Europeu, a maior ameaça à União Europeia vem dos governos, entre os quais o polaco e o húngaro, que “não querem tratar de forma séria os nossos valores” mas que querem receber todos os benefícios da UE.Tusk acredita, no entanto, que Bruxelas não deve possuir mais poderes que permitam atacar este problema. “. Esta é parte da beleza da União Europeia”, afirmou.