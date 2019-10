Twitter adverte Trump contra ameaças ou incitamentos à violência

A rede social preferida do presidente norte-americano decidiu endereçar-lhe uma advertência velada, sem o designar pelo nome, mas também sem deixar dúvidas sobre o destinatário: mesmo um dirigente mundial pode ser congelado no Twitter.

Aparentemente, a advertência resulta das polémicas declarações de Donald Trump contra o primeiro whistleblower que denunciou em público as pressões que o inquilino da Casa Branca exerceu sobre o presidente ucraniano para que este procurasse informação comprometedora para o seu adversário político Joe Biden.





Embora Trump não tenha ameaçado directamente o denunciante através do Twitter, acusou-o, a esse anónimo informador, e também ao líder da comissão do Congresso para os serviços de informações, Adam Schiff, de "fraude e traição". Já em comentários posteriores, Trump acrescentara que os EUA "costumavam lidar [com a traição] de forma um pouco diferente do que fazemos agora". E em declarações à Fox News dissera também que destituí-lo da presidência equivaleria a empurrar o país para um guerra civil.







Pressupondo que conheça o suficiente da História norte-americana recente, Trump parecia aludir ao caso Rosenberg, em que Julius e Ethel Rosenberg, espiões pró-soviéticos no tempo da guerra contra o nazismo, foram condenados à morte e executados sob a acusação de "traição", depois de ter terminado a Segundo Guerra Mundial.







Com base no contexto alargado de declarações do presidente, a congressista democrata Kamala Harris pedira ao Twitter que suspendesse a conta de Trump, por considerar que ele utilizava abusivamente a rede para emitir ameaças e pressionar testemunhas.







Twitter respondera que Trump não fora tão longe que justificasse uma suspensão da sua conta. Mas agora, em likes.

Num primeiro momento, orespondera que Trump não fora tão longe que justificasse uma suspensão da sua conta. Mas agora, em texto sem assinatura , reflectindo portanto uma posição oficial do Twitter, a rede social sugere que um líder mundial pode, mesmo sem violar directamente os preceitos de utilização, colocar-se numa posição equívoca que, sem justificar a suspensão, justifique pelo menos congelá-lo num limbo em que ninguém possa responder-lhe, nem partilhar ou aplaudir as suas mensagens com





Lembrando a liberalidade das suas normas de utilização, o texto reafirma que "em geral não constituem violação das regras do Twitter as interacções directas com outras figuras públicas, os comentários sobre temas políticos actuais, ou o arrastar de sabres [saber rattling] de política externa nas questões económicas ou militares".





Mas logo passa a precisar que, "se o tweet de um líder mundial viola as regras do Twitter, havendo um claro interesse público em manter o tweet visível, nós podemos colocá-losob uma notificação que apresente o contexto da violação".





A isto acrescenta que "as contas dos líderes mundiais não estão completamente acima da nossa política". E mais adiante afirma ainda que "manteremos a nossa política e a nossa abordagem em consideração, especialmente se nos chegar mais informação sobre o vínculo entre tweets de líderes mundiais e o potencial para danos causados fora da rede".