Ucrânia. 300 soldados norte-coreanos mortos na guerra

"As estimativas indicam que o número de baixas entre as fileiras das forças norte-coreanas ultrapassou as 3.000, incluindo cerca de 300 mortos e 2.700 feridos", indicou Lee Seong-kweun aos jornalistas, após uma reunião dos serviços secretos sul-coreanos em Seul.



Lee afirmou ainda que a Coreia do Norte está a encorajar os soldados enviados a cometerem suicídio para evitarem ser capturados.



"As notas encontradas nos soldados mortos indicam que as autoridades norte-coreanas os pressionam a suicidarem-se", incluindo "fazerem-se explodir (...) antes de serem capturados", sublinhou.



A Ucrânia, os Estados Unidos e a Coreia do Sul acusam a Coreia do Norte, país com armas nucleares, de ter enviado mais de 10 mil soldados para ajudar as forças russas.



No domingo, a Ucrânia disse estar disposta a entregar dois soldados norte-coreanos que capturou ao líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se este conseguir que sejam trocados pelos combatentes ucranianos detidos na Rússia.



"A Ucrânia está pronta a entregar os seus soldados a Kim Jong-un, se este puder organizar a sua troca pelos nossos combatentes que estão detidos na Rússia", escreveu Volodymyr Zelensky na rede social X, citado pela agência francesa de notícias France-Presse.



Kiev anunciou no sábado que tinha feito prisioneiros dois soldados norte-coreanos feridos em combates na região russa de Kursk.