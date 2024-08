Ucrânia apela Mongólia a entregar Vladimir Putin ao TPI

Vladimir Putin tem contra si um mandado de captura emitido pelo TPI, onde é acusado do crime de guerra de deportar ilegalmente centenas de crianças ucranianas. Moscovo desvalorizou a alegação, dizendo que tem motivações políticas.e de o transferir para Haia, para ser julgado."Apelamos às autoridades da Mongólia para cumprir o mandado internacional de detenção e de transferir Putin para o Tribunal Penal Internacional em Haia", referiu o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, na rede Telegram.





Questionado ao início de sexta-feira, quanto à preocupação do Kremlin com a eventualidade da detenção de Putin,. Temos um grande diálogo com os nossos amigos da Mongólia".Peskov reconheceu implicitamente que a questão foi contudo debatida com as autoridades mongóis. "Claro que a visita, todos os aspectos da visita foram plenamente debatidos", afirmou.