Primeira visita a país membro do TPI. Putin vai a Mongólia na próxima semana

Segundo a Associated Press , a visita, agendada para 3 de setembro,

“Putin efetuará uma visita oficial à Mongólia no dia 3 de setembro”, declarou o Kremlin em comunicado na quinta-feira.

Nos termos do tratado fundador do tribunal, o Estatuto de Roma, os membros do TPI são obrigados a deter os suspeitos para os quais foi emitido um mandado de captura pelo tribunal, se estes entrarem no seu território.A Mongólia, que assinou o Estatuto de Roma em 2000, antes de o ratificar em 2002, é um país rico em recursos naturais, e está localizada na Ásia Oriental, sem litoral entre a Rússia e a China, e tem um vasto território (três vezes o tamanho da França continental). No entanto, tem apenas 3,4 milhões de habitantes. O Kremlin, que já tinha sublinhado anteriormente que não reconhece a jurisdição do TPI, não comentou a possibilidade de Putin ser detido na Mongólia.Segundo a declaração online do Kremlin,

Vladimir Putin e Ukhnaa Khurelsukh “trocarão pontos de vista sobre questões internacionais e regionais atuais”, acrescentou a Presidência russa, acrescentando que “vários documentos bilaterais” serão assinados nessa ocasião. O presidente russo visitou a Mongólia pela última vez em setembro de 2019.





A Presidência russa não teme que Vladimir Putin seja detido durante a visita oficial. "Não, não estamos preocupados (...) Mantemos um grande diálogo com os nossos amigos da Mongólia", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, quando questionado hoje sobre a existência de receios quanto a uma eventual detenção do líder russo no país vizinho.



Peskov acrescentou que "todos os aspetos da visita foram cuidadosamente preparados".



A acusação do TPI a Putin





Tribunal Penal Internacional acusou Putin de responsabilidade pessoal pelos raptos de crianças da Ucrânia, onde Moscovo tem travado uma guerra devastadora nos últimos dois anos e meio.

O TPI declarou em comunicado queO Kremlin rejeitou o mandato como “nulo e sem efeito”.Desde então, Putin não fez nenhuma viagem a países membros do TPI. Putin faltou a uma cimeira do bloco BRICS de economias em desenvolvimento no ano passado na África do Sul.A África do Sul pressionou Moscovo durante meses para que Putin não participasse, a fim de evitar as consequências diplomáticas, uma vez que o país é membro do TPI, e acabou por anunciar que os países tinham chegado a um “acordo mútuo” para que Putin não participasse numa reunião em que normalmente está presente.

O Tribunal Penal Internacional não dispõe de qualquer mecanismo de execução. Num caso célebre, o então presidente sudanês Omar al-Bashir não foi detido em 2015 quando visitou a África do Sul, que é membro do TPI, provocando a condenação furiosa de ativistas dos direitos humanos e do principal partido da oposição do país.

O Kremlin informou que Putin tinha decidido não comparecer pessoalmente. Em vez disso, participou na cimeira de Joanesburgo através de uma ligação vídeo, durante a qual lançou um discurso contra o Ocidente.No ano passado, o Kremlin também se irritou com a Arménia, um velho aliado, por causa da sua decisão de aderir ao TPI, aumentando as crescentes tensões entre Moscovo e Yerevan. No entanto, as autoridades arménias procuraram rapidamente assegurar à Rússia que Putin não seria detido se entrasse no país.