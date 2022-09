Ucrânia apresenta pedido de "adesão acelerada" à NATO, anuncia Zelensky

O presidente ucraniano anunciou esta sexta-feira que o país apresentou a sua candidatura formal para adesão à NATO. A decisão é anunciada no mesmo dia em que Vladimir Putin anunciou a anexação de mais quatro regiões ucranianas, que juntas constituem 15 por cento do território do país.