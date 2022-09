Rússia formaliza anexação de quatro regiões ucranianas

O presidente russo, Vladimir Putin, formaliza esta sexta-feira a anexação de quatro regiões ucranianas após a realização de referendos, considerados ilegais por grande parte da comunidade internacional. Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia, áreas parcialmente ocupadas pela Rússia na Ucrânia, passam a ser reconhecidas por Moscovo como parte da Federação Russa.

14h24 - Putin poderá anexar novos territórios. A leitura de Evgueni Mouravich



Na leitura do discurso de Vladimir Putin, esta sexta-feira, o correspondente da RTP em Moscovo considera que as palavras do presidente russo evidenciam que as tropas russas não vão parar por aqui.

"Aquilo a que se assiste é cada vez mais uma sensação de uma guerra entre a Rússia e o Ocidente", assinala Evgueni Mouravitch. Na leitura do discurso de Vladimir Putin, esta sexta-feira, o correspondente da RTP em Moscovo considera que as palavras do presidente russo evidenciam que as tropas russas não vão parar por aqui.





14h22 – “Integridade territorial e soberania da Ucrânia não são negociáveis”, diz Borrell



O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, também já reagiu, dizendo que “a anexação de territórios ucranianos anunciada pela Rússia é uma grande violação do direito internacional e da Carta da ONU. Nenhum referendo simulado pode justificá-lo”.



“A integridade territorial e a soberania da Ucrânia não são negociáveis. O apoio da UE à Ucrânia permanece inabalável”, acrescentou no Twitter.

14h19 - Comissão Europeia vai reforçar sanções contra a Rússia



“Crimeia, Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk são a Ucrânia. A UE não reconhece e nunca reconhecerá esta anexação ilegal”, lê-se num tweet da Comissão Europeia.



“Vamos reforçar as nossas sanções contra a Rússia e continuaremos a dar um forte apoio à Ucrânia pelo tempo que for necessário”, acrescenta.

"Crimeia, Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk são a Ucrânia. A UE não reconhece e nunca reconhecerá esta anexação ilegal", lê-se num tweet da Comissão Europeia.

"Vamos reforçar as nossas sanções contra a Rússia e continuaremos a dar um forte apoio à Ucrânia pelo tempo que for necessário", acrescenta.

14h12 - Charles Michel: “Jamais reconheceremos esta anexação”



O presidente do Conselho Europeu também já veio condenar a ação de Vladimir Putin e rejeitar os “falsos referendos”.



“Os 27 líderes condenam a anexação ilegal. Nós não reconhecemos e nunca iremos reconhecer os falsos 'referendos'. Jamais reconheceremos esta anexação ilegal”, declarou no Twitter Charles Michel.

14h06 - Ursula von der Leyen já reagiu ao discurso do presidente russo.



“A anexação ilegal proclamada por Putin não vai mudar nada. Todos os territórios ocupados ilegalmente por invasores russos são terras ucranianas e farão sempre parte dessa nação soberana”, escreveu no Twitter a presidente da Comissão Europeia.

"A anexação ilegal proclamada por Putin não vai mudar nada. Todos os territórios ocupados ilegalmente por invasores russos são terras ucranianas e farão sempre parte dessa nação soberana", escreveu no Twitter a presidente da Comissão Europeia.



O presidente russo já assinou oficialmente a anexação. No final da cerimónia, os quatro líderes separatistas e Vladimir Putin deram as mãos e gritaram “Rússia” perante a plateia.





14h02 - Anexação de territórios ucranianos acontece em situação distinta da anexação da Crimeia



As circunstâncias da anexação dos quatro territórios ucranianos - Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia – são diferentes das que levaram à anexação russa da Crimeia em 2014.



Nessa altura, Moscovo praticamente não encontrou resistência e fez um referendo muito rápido, que culminou com a anexação dessa península.



Agora, a situação é distinta, como explica Cândida Pinto, da RTP.



O discurso desta sexta-feira mostra um Putin desafiador do Ocidente, como tem sido ao longo dos últimos meses.



Após anunciar a anexação, o presidente russo disse querer que o Ocidente e Kiev oiçam que “as populações destas quatro províncias que votaram nos referendos passam a ser nossos cidadãos para sempre”.



13h59 - Russos reagem com cautela e receio à anexação de territórios ucranianos

A atmosfera é de grande incerteza, como constatou o correspondente da RTP, Evgueni Mouravitch.









O presidente russo continua a apontar as falhas dos "estados imperialistas" que pretendem fazer da Rússia "uma colónia".







A Europa, por sua vez, "cede perante os Estados Unidos", que exige o isolamento e aplicação de sanções contra Moscovo.







Vladimir Putin abordou as recentes fugas no Nord Stream, afirmando que a Rússia "é acusada de tudo" e que foram os "anglo-saxões" que atingiram os gasodutos.





O presidente russo aproveitou ainda para atacar as ideias ligadas à ideologia de género, alertando os cidadãos russos para modelos alternativos de parentalidade defendidos pelo Ocidente.







Questionou mesmo a audiência se pretendiam que as “crianças recebessem ofertas para mudança de sexo”, uma prática alegadamente levada a cabo pelos países ocidentais.



Putin atacou o “satanismo” do Ocidente e defendeu os valores “tradicionais” e religiosos que a Rússia incorpora.







13h40 - "Ocidente não tem moral para falar de democracia"





Acusando os países do Ocidente de "russofobia", Vladimir Putin lembra que foram os países ocidentais que começaram a colonização de países terceiros ainda durante a Idade Média.







Por isso, o Ocidente tem "elites colonizadoras" e não tem "moral para falar de democracia", enquanto a Rússia "abriu várias possibilidades" para o desenvolvimento de vários povos. Lembra que foram os Estados Unidos o único país que recorreu a armas nucleares por duas vezes, em Hiroshima e Nagasaki.







13h29 - Cidadãos de regiões ucranianas anexadas serão "nossos cidadãos para sempre"







Perante os deputados e vários responsáveis russos, o presidente lembrou a "tragédia" que foi o fim da União Soviética, assinalando que os povos "foram separados da sua pátria" quando a URSS se desagregou.







No entanto, Putin garante que a Rússia não deseja o regresso da União Soviética, mas garante que os cidadãos das regiões hoje anexadas serão "cidadãos" russos para sempre.







Nesse sentido, o líder russo considerou perante os referendos que Kiev "deve respeitar a vontade do povo". O governo ucraniano deve, por outro lado, voltar à mesa das negociações e "parar de imediato com todas as ações militares".







13h18 - Vladimir Putin já iniciou a comunicação ao país: "Há quatro novas regiões na Rússia"







O presidente russo começou por dizer que "o povo fez a sua escolha" através dos referendos que decorreram nas quatro regiões ucranianas.





A pertença destes territórios russos partiu da "vontade de milhões de pessoas", e é "um direito que ninguém lhes pode tirar". Putin assinalou o "direito à autodeterminação dos povos" que consta da Carta das Nações Unidas.







"Há quatro novas regiões na Rússia", declarou o presidente russo.







Vladimir Putin anunciou ainda um minuto de silêncio em homenagem aos "heróis" que morreram nos últimos meses durante a "operação militar especial".







13h07 - Kremlin quer definir fronteiras de Kherson e Zaporizhia





O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, indicou esta sexta-feira que a Rússia quer "esclarecer" quais serão as fronteiras das regiões de Kherson e Zaporizhia, que serão anexadas.







A Rússia não controla por completo estas duas regiões, mas apenas parte de ambas. As outras duas regiões, Donetsk e Lugansk, serão anexadas por completo, indicou o Kremlin.







De acordo com o think-thank norte-americano Institute for the Study of War, Moscovo controla 88 por cento da região de Kherson e 72 por cento de Zaporizhia.







13h00 – Putin já informou o Parlamento russo sobre plano para anexar regiões ucranianas



Vyacheslav Volodin, presidente da Duma - câmara baixa do Parlamento russo - indicou esta sexta-feira que o presidente russo, Vladimir Putin, já notificou os deputados sobre a intenção de anexar as quatro regiões da Ucrânia na Federação Russa.







Este é mais uma etapa técnica que antecipa o anúncio formal da anexação.







A confirmação por parte do responsável da Duma surgiu através dos canais oficiais do Parlamento no Telegram.





12h50 - Anexação de território ucraniano "não pode ter só um valor simbólico"





O jornalista António Mateus, enviado da RTP à Ucrânia em diversas ocasiões, destaca que a situação que irá resultar da anexação de territórios ucranianos pela Rússia é incerta.







A anexação estava prevista para novembro, mas Vladimir Putin antecipou estas consultas populares em mais de um mês.



Esta situação justifica-se com o que estava a acontecer no terreno, com as

tropas ucranianas a recuperarem território a grande velocidade.



Com a progressão ucraniana a grande velocidade, graças à ajuda das armas enviadas pelo Ocidente, o presidente russo acelerou o processo.



Recorrendo à experiência no terreno, António Mateus diz não ter encontrado apoiantes russos na Ucrânia e que todos os cidadãos estão unidos contra Moscovo, ainda que não apoiem incondicionalmente o Governo de Kiev.



Quatro regiões vão ser anexadas





A 20 de setembro, há apenas dez dias, os separatistas pró-russos das quatro regiões anunciavam a realização de referendos sobre a integração daqueles territórios na Rússia.

A anexação formal das regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia culmina esta sexta-feira, num processo apressado que decorreu em menos de duas semanas.





Entre sexta-feira da última semana e esta terça-feira, os habitantes que restam nestes territórios terão votado de forma esmagadora a favor da anexação formal. De acordo com Moscovo, o apoio à anexação

As autoridades próximas de Moscovo procuraram acelerar a realização das consultas populares perante os recentes avanços da contraofensiva ucraniana no leste do país.De acordo com Moscovo, o apoio à anexação oscilou entre os 87 e os 99 por cento





No entanto, há uma grande maioria de países e instituições que não reconhece a anexação formal destes territórios. Os referendos foram agendados com poucos dias de antecedência e decorreram em circunstâncias duvidosas, com acusações de vigilância apertada e coerção dos eleitores por parte de soldados russos, fortemente armados.







Por outro lado, os críticos lembram também o grande êxodo de população nestas regiões ao longo dos últimos meses, já que muitas têm sido palco central dos combates entre as tropas russas e ucranianas desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro.



Kiev e aliados rejeitam anexação





Ao incorporar as quatro regiões em território russo, que juntas representam 15 por cento do território ucraniano, Moscovo poderá justificar uma escalada militar no conflito, ao argumentar que está a defender a sua soberania territorial em caso de ataque ucraniano com o apoio do Ocidente.









Na semana passada, no mesmo discurso em que anunciou a mobilização militar de reservistas , Vladimir Putin garantiu que a Rússia irá "usar todos os meios ao seu alcance" para se proteger.





No entanto, para Kiev, este aparato por parte de Moscovo não vem alterar em nada a situação atual.





“As regiões de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson, assim como a Crimeia ucraniana, continuam a ser territórios soberanos da Ucrânia. A Ucrânia tem todo o direito a restaurar a sua integridade territorial por meios militares e diplomáticos, e continuará a libertar os territórios temporariamente ocupados”, indicava o Ministério ucraniano dos Negócios Estrangeiros na última quarta-feira.







De igual forma, a iniciativa dos referendos foi considerada ilegal pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, que apela à Rússia para que respeite a carta das Nações Unidas.







Kiev, Estados Unidos e os seus aliados ocidentais condenaram veementemente os referendos, que classificaram como uma "farsa", e afirmaram que não vão reconhecer a anexação dos territórios.



Anexação da Crimeia aconteceu há oito anos





O anúncio da anexação formal de Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhia acontece oito anos depois da anexação da Crimeia, na sequência de uma consulta popular naquela península ucrânia. Tal como agora, também aquele referendo foi amplamente criticado.







Na altura, o referendo não foi reconhecido por grande parte da comunidade internacional e levou à imposição de sanções por parte da União Europeia e Estados Unidos.







Antes destes referendos, Vladimir Putin reconheceu antecipadamente a independência das autoproclamadas Repúblicas Populares de Lugansk e Donetsk, que juntas formam a região do Donbass.









O reconhecimento destes territórios como independentes ocorreu a 21 de fevereiro , dias antes da Rússia ter lançado a ofensiva militar sobre a Ucrânia, a 24 de fevereiro.







Em relação a Kherson e Zaporizhia, Vladimir Putin reconheceu formalmente a independência destas regiões na quinta-feira , na véspera de anunciar a anexação das mesmas.

Os cidadãos russos estão a reagir com cautela e preocupação à anexação de regiões ucranianas, que está esta sexta-feira a ser formalizada pelo presidente Vladimir Putin numa cerimónia.A população receia que esta nova jogada russa desencadeie um alargamento do conflito e que Putin não se contente apenas com estes territórios, querendo anexar ainda mais regiões em breve, insistindo na ofensiva na Ucrânia para alcançar esse fim.Também na Estónia, que faz fronteira com a Rússia, está alarmada com a possibilidade de um alastramento do conflito ao seu território.