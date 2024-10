Brian Riemer é novo selecionador da Dinamarca

Riemer, que já foi selecionador dinamarquês de sub-19, foi afastado em setembro do comando técnico do Anderlecht, o primeiro clube em que desempenhou a função de treinador principal, depois de passagens por Copenhaga e Brentford, como adjunto.”, justificou o organismo federativo.O treinador dinamarquês, de 46 anos, substitui o compatriota Hjulmand, que ao fim de quatro anos no cargo saiu após o Euro2024, no qual a seleção escandinava foi eliminada nos oitavos de final, ao perder com a Alemanha, por 2-0.A Dinamarca passou a ser orientada interinamente por Morten Wieghorst, adjunto de Hjulmand, que nunca se chegou a sentar no banco de suplentes nos quatro jogos da Liga das Nações, devido a uma baixa por stresse, tendo sido substituído por Lars Knudsen, outro elemento da anterior equipa técnica.Wieghorst e Knudsen vão permanecer no corpo técnico encabeçado por Riemer, que se vai estrear em 15 de novembro de 2024, ao receber a Espanha, na quinta e penúltima jornada do Grupo 4 da Liga das Nações A, liderado pelos espanhóis, com três pontos de vantagem sobre os dinamarqueses, segundos classificados.