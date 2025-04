Rui Águas antevê um Benfica confiante

Rui Águas recorda o seu "hat-trick"



Rui Águas conseguiu esse feito na época de 1986/1987, no Estádio da Luz, num triunfo por 3-1 que ainda hoje tem bem presente na memória, acreditando que também o ponta de lança grego não mais vai esquecer o duelo do último domingo.



“(Um 'hat-trick') É mais do que especial e mais do que difícil, quer seja em casa, quer seja fora. É tão especial que, ainda hoje, tenho muito presente aquilo que foi essa tarde, no meu caso, e acredito que o mesmo efeito tenha sobre o Pavlidis”, destacou.



Para o antigo jogador das "águias" e também dos "dragões", conseguir um "hat-trick" depende de vários fatores, sendo crucial o desempenho da equipa em campo e o momento que atravessa, considerando que o FC Porto de então “era uma equipa mais afinada e com mais valores individuais”.



“Vem com o trabalho, vem com a sorte, a circunstância, o funcionamento da equipa, com os erros dos adversários, com uma série de coisas que podem influir no acertar ou no não acertar na baliza. A equipa estar bem, também, que foi o caso deste jogo entre o FC Porto e o Benfica”, afiançou.



“Marcar no primeiro minuto é uma coisa tão rara quanto importante, mas, se lembrarmos aquilo que se passou quer na primeira, quer na segunda parte, embora tenha sido de maneiras diferentes, (…) ganhou quem mais fez por isso, quem mais mereceu”, concluiu Águas, que envergou a camisola do Benfica durante sete temporadas (entre 1985 e 1988, e de 1990 a 1994), sendo que, pelo meio, representou os portistas em 1988/89 e 1989/90.







”, afirmou Rui Águas, em declarações à agência Lusa.No domingo, o Benfica venceu por 4-1 no Estádio do Dragão, com três golos do grego Vangelis Pavlidis, um resultado que, combinado com o empate do Sporting diante do Sporting de Braga (1-1), na segunda-feira, deixou os ‘encarnados’ isolados na liderança da I Liga, a seis jornadas do fim da competição.Com o segundo "hat-trick" da temporada, o avançado contratado ao AZ Alkmaar no início da temporada tornou-se mesmo o primeiro jogador de sempre do Benfica a rubricar essa proeza em visitas ao rival azul e branco, tendo entrado para um leque restrito de jogadores que já apontaram três golos diante do clube da cidade Invicta.