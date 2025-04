Portugal goleado pela campeã mundial Espanha

Salma Paralluelo (dois), Aitana Bonmatí (oito e 12), Alexia Putellas (28 e 51), Mariona Caldentey (47) e Esther González (60) marcaram os tentos das anfitriãs, enquanto Beatriz Fonseca (71) apontou o golo de honra das portuguesas.



A seleção lusa, que sexta-feira já tinha perdido por 4-2 com as espanholas, em Paços de Ferreira, continua no terceiro lugar do Grupo A3, com quatro pontos, contra nove da Espanha e sete da Inglaterra, que se desloca hoje à Bélgica, ainda a zero.