Francisco Neto quer "navegadoras" a causar mais problemas à Espanha

Depois da derrota por 4-2, na sexta-feira, em Paços de Ferreira, o técnico luso elogiou as futebolistas lusas e valorizou o trabalho realizado.

"Houve momentos do jogo em que conseguimos criar incómodo. Não foi durante tanto tempo quanto achamos que tem que ser, para nos aproximarmos mais do seu nível, pelo que temos de ser mais consistentes para jogar a Liga A. Não podemos permitir que equipas tão poderosas nos criem tanto dano e desgaste", analisou.

Depois do empate 1-1 com a Inglaterra e do triunfo na Bélgica, por 1-0, as `navegadoras` cederam ante as campeãs do Mundo, embora tenham dado boa réplica e discutido o resultado até perto do fim, uma vez que o quarto golo das campeãs mundiais em título surgiu somente aos 89 minutos.

"Através da nossa organização, conseguimos resolver os problemas em alguns momentos, e houve outros em que foi a partir da solidariedade, que será sempre importante. É o nosso ADN e valorizamos muito isso, mas é neste equilíbrio que se cria alguma fadiga, que temos de ter cuidado a gerir", assumiu.

Cumpridas três jornadas, a Inglaterra lidera o Grupo A3, com sete pontos, seguida da Espanha, com seis, Portugal, com quatro, e a Bélgica, ainda a zero.

"A ideia é continuar a crescer. Temos que ser melhores e conseguir incomodar mais vezes a Espanha, e não permitir que elas tenham tanto protagonismo. Sabemos onde queremos estar e do nosso potencial, que ainda pode crescer. Acredito muito nesta equipa. Leva o seu tempo, não é à velocidade de que gostamos, mas é neste equilíbrio emocional que temos de crescer. Temos de saber para onde queremos ir, conscientes do nosso objetivo, e crescer de jogo para jogo", vincou.

Francisco Neto espera ter o grupo recuperado fisicamente para "fazer um bom jogo", confiando que na terça-feira a Espanha vai adotar uma estratégia "muito parecida", pelo que Portugal estará "um pouco mais preparado".

O selecionador elogiou ainda a "capacidade e inteligência" das suas jogadoras para lidar com a mudança da estrutura tática, uma vez que, recorda, a seleção mantém sempre o "princípio de jogo".

Espanha e Portugal defrontam-se no Estádio de Balaídos, pelas 19:00 locais (18:00 em Lisboa) de terça-feira, em encontro dfa quarta jornada do Grupo A4, que será arbitrado pela francesa Stéphanie Frappart.