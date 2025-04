Matos e Margarido no nível IV do curso de treinadores

O mais elevado nível de formação para treinadores da UEFA é o único que permite "oficialmente" a liderança de equipas na I Liga, tendo Vasco Matos e Tiago Margarido subido na última época com os açorianos e os madeirenses, respetivamente.



Os dois treinadores são os únicos, a par do escocês Ian Cahtro (Estoril Praia) e de João Pereira (Casa Pia), a manterem-se nas equipas desde o arranque da temporada, com o Santa Clara em quinto lugar e o Nacional em 11.º.



Na lista de treinadores que vão frequentar o nível 4, divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), são indicados 20 técnicos, e entre os quais, com critério de primeiro escalão, está também Hugo Martins, dos cipriotas do Omonia Aradippou.



No curso estarão também, entre outros, João Brandão (FC Porto B), Tiago Ferreira (ex-Mafra), Ricardo Silva (ex-Paços de Ferreira), Leandro Pires (adjunto Santa Clara), Fábio Pereira (Vizela), Vasco Botelho da Costa (Alverca), Carlos Fangueiro (Paços de Ferreira), Luís Pinto (Tondela), Sérgio Ferreira (FC Porto, juniores) e Pedro Guerreiro (Alanyaspor, adjunto).



Nos critérios de elegibilidade para o curso, o primeiro é destinado a treinadores que tenham apurado as suas equipas da II Liga para o principal escalão, casos em que se enquadram Vasco Matos e Tiago Margarido, os primeiros da lista.