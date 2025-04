Nova liga ameaça basquetebol europeu

Esta foi a resposta da Euroliga, que reuniu a sua direção na segunda-feira, em Barcelona, para discutir questões-chave relacionadas com o futuro das suas competições, à anunciada intenção da NBA e da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) em criar uma Liga na Europa.Embora a Euroliga não mencione diretamente nem a NBA nem a FIBA na sua declaração, refere-se às “”, que descreve comoOs membros do conselho estão abertos ao diálogo com qualquer ator genuinamente interessado em contribuir para o crescimento contínuo do basquetebol europeu, mas opõem-se a qualquer iniciativa que prejudique os valores fundamentais e a herança.”, acrescenta a Euroliga em comunicado.Os clubes da Euroliga, apontam ainda que os seus diretores, investiram “recursos significativos” nos últimos anos para “oferecer a melhor experiência” aos adeptos, alcançando “níveis recorde de interesse e sucesso comercial”.Além disso, os participantes da reunião do conselho da Euroliga receberam atualizações e envolveram-se em discussões estratégicas sobre a estrutura futura das suas competições e as novas oportunidades comerciais emergentes.