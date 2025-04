Aurélio Pereira: FPF decreta um minuto de silêncio nos seus jogos

“A FPF decretou o cumprimento de um minuto de silêncio em memória de Aurélio Pereira. O minuto de silêncio será respeitado em todos os jogos das competições organizadas pela FPF realizados a partir desta quarta-feira até domingo”, refere o organismo.



Entre os jogos de quarta-feira, está a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal entre Tirsense e Benfica, agendado para o Estádio Cidade de Barcelos e com início às 20:45, bem como dois embates da Liga Revelação.



Aurélio Pereira, antigo responsável pelo departamento de recrutamento do Sporting, morreu hoje, anunciou o clube campeão da I Liga portuguesa de futebol.



Antigo jogador dos ‘leões’, Aurélio Pereira tornou-se treinador no Futebol Benfica, antes de regressar ao Sporting, no qual criou e liderou o Departamento de Recrutamento e Formação.



Ao longo da sua carreira, foi responsável pela descoberta de futebolistas como Luís Figo, Paulo Futre ou Cristiano Ronaldo.