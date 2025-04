Pedro Gonçalves regressa aos treinos do Sporting

No dia seguinte ao empate caseiro com o Sporting de Braga (1-1), os ‘leões’ voltaram ao trabalho, com a notícia do regresso do médio, que falhou toda uma volta do campeonato, depois de se ter lesionado exatamente na visita aos bracarenses na 11.ª jornada.



De acordo com os ‘leões’, os titulares no empate com os bracarenses, que fez o Sporting descer à segunda posição, a dois pontos do Benfica, fizeram trabalho de recuperação, com os restantes jogadores a treinarem normalmente às ordens de Rui Borges.



O Sporting volta a trabalhar na quarta-feira, continuando a preparar a visita ao Santa Clara, no sábado, em jogo da 29.ª jornada da I Liga.