Newcastle afunda Leicester e lança candidatura à Champions

Os ‘magpies’ construíram o triunfo na primeira parte, com dois golos de Jacob Murphy, aos dois e 11 minutos, e um de Harvey Barnes, antigo jogador dos ‘foxes’, aos 34, garantindo a terceira vitória consecutiva na Premier League.



A formação comandada por Eddie Howe, que ainda tem um jogo em atraso, aproveitou os empates de Manchester City e Chelsea nesta ronda para se intrometer entre ambos, na quinta posição, com mais um ponto do que os ‘citizens’, sextos, e em igualdade com os ‘blues’, quartos.



Se o Newcastle está na luta pelo regresso à ‘Champions’, o Leicester, surpreendente campeão em 2015/16, está cada vez mais próximo de regressar ao segundo escalão ao fim de um ano, depois de ter somado a oitava derrota seguida e a 15.ª nos últimos 16 encontros.



O conjunto liderado por Ruud van Nistelrooy, que lançou o português Ricardo Pereira na segunda parte, está no 19.º e penúltimo lugar, a 15 pontos da primeira equipa fora da zona de despromoção, o Wolverhampton, de Vítor Pereira, que é 17.º, quando faltam sete jornadas para o fim da competição.