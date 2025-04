Nápoles cede empate em Bolonha e falha aproximação ao líder Inter

Depois de terem visto os ‘nerazzurri’ empatar 2-2 em Parma, no sábado, os napolitanos poderiam ter-se colocado a um ponto do topo e até estiveram em vantagem desde os 18 minutos, face ao golo do médio camaronês Frank Anguissa.



Contudo, o suíço Dan Ndoye, aos 64 minutos, fixou a igualdade para os anfitriões, que confirmaram a evolução que têm tido nas duas derradeiras épocas e, tal como na anterior, voltam a ser candidatos a uma vaga na Liga dos Campeões.



Com apenas duas vitórias nas últimas nove jornadas, o Nápoles mantém-se na segunda posição, a três pontos do Inter (65 contra 68), enquanto o Bolonha é quarto, com 57, menos um do que a Atalanta, terceira.