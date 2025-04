Schlotterbeck é baixa por lesão no Dortmund

A "baixa" de Schlotterbeck foi anunciada pelo clube germânico, a dois dias do jogo na Catalunha, com o FC Barcelona, para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.



O central fica igualmente fora dos planos da seleção germânica, que contaria com ele para o jogo da "final four" da Liga das Nações, com Portugal, marcado para 4 de junho, em Estugarda.



O Borussia Dortmund, treinado por Niko Kovac, segue apenas em oitavo na Bundesliga, mas na "Champions" tem estado seguro, disputando agora o acesso às meias-finais com o líder do campeonato de Espanha.



Além de Schlotterbeck, Kovac também não pode contar com Sule e Sabitzer para o jogo contra o "Barça", igualmente por lesão, enquanto Gross vai ficar de fora por castigo.



"A ausência de Nico afeta-nos muito, ele é um elemento muito importante na nossa equipa e convenceu pelas boas prestações esta época. Esperamos que recupere rapidamente e vamos apoia-lo ao máximo no regresso”, disse o diretor desportivo do Dortmund, Sebastian Kehl, citado no comunicado.