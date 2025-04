Amorim e Man. United fecham época na Ásia

A digressão, a primeira que a equipa vai realizar após um final de época, prevê jogos imediatamente a seguir à última jornada, ao jogo em casa com o Aston Villa, com os "red devils" a jogarem em Kuala Lumpur, em 28 de maio, e Hong Kong, em 30.



O primeiro embate será com uma equipa de "estrelas" da Ásia e o segundo diante de Hong Kong.



De acordo com o clube, que conta na equipa com os internacionais portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, esta “é uma oportunidade única para os jogos e equipa técnica estarem em contacto com os adeptos na Ásia e para o clube de ativar o valor comercial com os parceiros da região”.



“Importante, os jogos da digressão trazem uma receita adicional significativa, que tornará o clube mais forte e nos permitirá continuar a investir no sucesso no relvado”, justificou o diretor executivo do United, Omar Berrada.



A equipa de Ruben Amorim, que é 13.ª na Liga inglesa, ainda está em prova na Liga Europa, nos quartos de final, diante do Lyon, e se chegar à final da competição em 21 de maio e vencer, terá entrada direta na Liga dos Campeões.