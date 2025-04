Seleção feminina de andebol ensaia o Mundial

À procura de um apuramento inédito para um campeonato do mundo nos jogos marcados para quarta-feira, em Fafe, às 19h00, e no sábado, em Podgorica, às 17h00 de Lisboa, a equipa das quinas está motivada para “jogar bem” e prolongar a “fase ascendente”, numa eliminatória “muito difícil”.



“Para além da possibilidade de sermos apurados para o campeonato do mundo, há também a motivação normal na equipa de consolidar a sua ascensão. Qualquer situação em que possamos ter algum sucesso conta. Estamos motivadíssimos para este play-off. Vamo-nos preparar o melhor possível para fazer frente a este adversário muito forte”, realçou à Lusa, durante o estágio que decorre em Guimarães.



Embora assuma o desejo de se qualificar, o timoneiro português diz que há “muita coisa a ganhar” no play-off entre o conjunto luso, presente nos Europeus de 2008 e 2024, e uma equipa adversária “claramente favorita”, assídua em Mundiais desde 2011 e em Europeus desde 2010.



José António Silva realça que a prioridade mais imediata é a subida no ranking da Federação Europeia de Andebol para um futuro com “sorteios mais favoráveis” nas fases de qualificação, que se traduza em presenças sistemáticas em Mundiais e Europeus.



“As presenças em fases finais de Europeus e de Mundiais são decisivas para a nossa evolução, porque nos dão uma experiência competitiva e um tempo de trabalho que não temos tido. Esta trajetória que temos vindo a consolidar vai-se materializar, mais tarde ou mais cedo, em presenças sistemáticas em fases finais”, acentuou.



A seleção vencedora do play-off entre Portugal e Montenegro, conjuntos que se vão defrontar pela primeira vez, apura-se para o Mundial organizado pela Alemanha e pelos Países Baixos, entre 26 de novembro e 14 de dezembro, com 32 seleções.