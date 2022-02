Rússia-Ucrânia. Putin reconhece independência dos territórios separatistas

O presidente russo, Vladimir Putin, vai em breve assinar a documentação para reconhecer a independência dos territórios separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia. A União Europeia já prepara sanções. Entretanto, Kiev avançou que dois soldados e um civil morreram em bombardeamentos das forças separatistas na região de Donetsk, no leste do país. Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos.

Mais atualizações





20h28 – Rússia reconhece independência do Donbass





20h05 – Ursula von der Leyen condena Rússia



A presidente da Comissão Europeia afirma que “o reconhecimento dos dois territórios separatistas na Ucrânia é uma violação flagrante da lei internacional, da integridade territorial da Ucrânia e dos acordos de Minsk”.



“A União Europeia e os seus parceiros vão reagir com união, firmeza e determinação em solidariedade com a Ucrânia”, acrescentou no Twitter.



20h00 – Putin diz que metade da Rússia fica sob ameaça se Ucrânia pertencer à NATO



No seu discurso ao país esta segunda-feira, Vladimir Putin repetiu todas as reivindicações que tem já expressado nos últimos meses, entre as quais a garantia de que a Ucrânia não fará parte da NATO.



Para o presidente russo, se a Ucrânia passar a pertencer à NATO, metade da Rússia ficará sob ameaça de ser bombardeada.



Sobre os territórios separatistas, Putin acusou Kiev de provocar conflitos e de não cumprir com as promessas de cessar-fogo.



O correspondente da RTP na Rússia, Evgueni Mouravitch, dá conta dos pontos essenciais do dircurso.

19h56 – Putin reconhece territórios separatistas



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconheceu a independência dos territórios separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia e instou o parlamento a assinar os tratados que permitirão o apoio militar de Moscovo a estas autoproclamadas repúblicas.



"Considero necessário tomar esta decisão que estava pensada há muito tempo, de reconhecer imediatamente a independência da República Popular de Donetsk e da República Popular de Lugansk", referiu o chefe de Estado russo num discurso transmitido pela televisão estatal, depois do Kremlin ter divulgado esta intenção.



Putin pediu também ao parlamento russo para "aprovar esta decisão" para, em seguida, "ratificar os acordos de amizade e de ajuda mútua a estas repúblicas", o que permitirá a Moscovo, por exemplo, enviar apoio militar aos dois territórios pró-russos do Donbass ucraniano.







19h43 – Putin quer “alterar a arquitetura de segurança na Europa”



O jornalista da RTP Paulo Dentinho considera que a decisão de Putin é mais um passo na sua intenção de “alterar a arquitetura de segurança na Europa”.



“Ele quer o regresso desses países que fizeram parte do Império russo”, nomeadamente a Ucrânia e a Bielorrússia, explicou Paulo Dentinho numa análise na RTP 3.

19h36 – Reunião na Casa Branca sobre a decisão russa



Continua a aguardar-se a reação dos Estados Unidos à decisão do presidente Putin. Joe Biden está ausente da Casa Branca, mas vão reunir nos próximos momentos os conselheiros que fazem parte do grupo permanente que tem estado a acompanhar a situação, nomeadamente o secretário de Estado, o da Defesa e o chefe de Estado Maior.



Em Washington está o correspondente da RTP, João Ricardo de Vasconcelos.







19h27 – Ucrânia vai convocar Conselho Nacional de Segurança e Defesa



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, convocou o Conselho Nacional de Segurança e Defesa para responder caso Putin reconheça a independência dos territórios separatistas.



Vladimir Putin ignorou esta segunda-feira a independência da Ucrânia, dizendo que esta não é um país vizinho, mas sim família. Para o presidente russo, o desmembramento da União Soviética terá sido um erro.



A enviada especial da RTP a Kiev, Cândida Pinto, está acompanhar os desenvolvimentos.







19h16 – Putin chama à Ucrânia “colónia norte-americana com um regime de marionetas”



Vladimir Putin está a falar à população russa e acaba de dizer que a Ucrânia é “uma colónia norte-americana com um regime de marionetas”.



O presidente russo diz ainda que a língua ucraniana foi marginalizada e que as promessas ocidentais de civilização foram acompanhadas de um aumento da corrupção, da pobreza e do falhanço da indústria.



Putin acusa ainda o país vizinha de planear a criação das suas próprias armas nucleares. “Se a Ucrânia conseguir armas de destruição em massa, a situação global vai mudar drasticamente. Não podemos ignorar isto”, considerou o líder russo.







19h07 – UE vai instar Putin a não reconhecer independência



A União Europeia insta o presidente russo, Vladimir Putin, a não reconhecer a independência dos territórios separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, disse hoje o chefe da diplomacia portuguesa, classificando-o como "violação flagrante" dos acordos internacionais.



"Os ministros estrangeiros da União Europeia instam o senhor Putin a não dar esse passo porque isso significaria uma violação flagrante dos acordos de Minsk, os acordos que ele supostamente diz querer aplicar", declarou Augusto Santos Silva.



Falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas após uma reunião entre os 27 ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, o ministro português da tutela vincou que "esse passo significaria uma violação flagrante dos acordos de Minsk".



"Nós julgamos que os acordos de Minsk e os formatos que eles criaram, designadamente o trabalho conjunto ou o contacto entre França, Alemanha, Ucrânia e a Rússia constituem o melhor instrumento de que nós dispomos, o melhor instrumento até agora disponível, para gerir esta crise gravíssima de segurança e para encontrar para ela uma solução política aceitável por todos", salientou Augusto Santos Silva.



Por essa razão, "a minha atitude juntamente com os meus 26 colegas a esta é instar o presidente Putin a não dar espaço, a não reconhecer as supostas repúblicas de Lugansk e Donetsk", salientou.



Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia deverão reunir terça-feira em Paris.







18h59 – Portugal mantém aberta embaixada em Kiev, garante Augusto Santos Silva



Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia prometeram hoje 1.200 milhões de euros à Ucrânia em apoios extraordinários, além de disponibilizarem educação militar.



Em Bruxelas, o MNE português, Augusto Santos Silva, garantiu que Portugal vai manter aberta a embaixada em Kiev. "O ministro dos Estrangeiros da Ucrânia [Dmytro Kuleba] foi muito claro a pedir-nos que mantivéssemos as nossas embaixadas localizadas em Kiev e esse foi o nosso compromisso no caso português", declarou o chefe da diplomacia portuguesa.



Já questionado sobre eventuais sanções financeiras à Rússia, o ministro português vincou: "A nossa posição é muito simples e é a de sempre e nós não usamos a figura das sanções preventivas, nós tomamos medidas quando elas são necessárias e tomamos medidas restritivas quando são indispensáveis, devidamente ancoradas e fundamentadas juridicamente".



"Tomamos medidas em reação a factos e não em prevenção", acrescentou, ressalvando ainda assim que o "trabalho técnico continua", sendo que "a decisão política será tomada se e quando os acontecimentos justificarem essa tomada de decisão".



"Qualquer agressão militar da Rússia à Ucrânia terá como resposta imediata um pacote de sanções económicas muito duras da parte da UE", reforçou ainda.

18h52 - UE sancionará reconhecimento russo da independência de regiões separatistas



A União Europeia está pronta para impor sanções se Moscovo reconhecer a independência das regiões separatistas do leste da Ucrânia e insta o presidente russo, Vladimir Putin, a não o fazer, anunciou o chefe da diplomacia europeia.



"Partimos do princípio de que o presidente Putin não o fará, mas, se o fizer, colocarei o pacote de sanções na mesa dos ministros" europeus, advertiu Josep Borrell, no final de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE em Bruxelas.



Entretanto, a ONU instou "todas as pessoas envolvidas a evitarem qualquer decisão ou ação unilateral que possa atentar contra a integridade territorial da Ucrânia", declarou hoje o seu porta-voz, inquirido sobre um eventual reconhecimento por Moscovo da independência das regiões separatistas ucranianas de Donetsk e Lugansk.



"Sublinhamos o nosso apelo para o fim imediato das hostilidades, para a máxima contenção por todas as partes, a fim de evitar qualquer ação e declaração que agrave ainda mais as tensões", disse também Stéphane Dujarric, defendendo que todos os diferendos devem "ser abordados através da diplomacia".







18h45 - Dois soldados e um civil mortos em Donetsk por bombardamento de separatistas

Kremlin anuncia reconhecimento de territórios separatistas

Dois soldados e um civil morreram em bombardeamentos das forças separatistas na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, anunciaram hoje as autoridades locais.Segundo a polícia nacional ucraniana, dois soldados morreram e outros três ficaram feridos na aldeia de Zaïtsevé e um quarto soldado ficou ferido na localidade de Vodiané, em Donetsk, no leste da Ucrânia.A vítima civil, um homem de 52 anos, foi morto na aldeia de Novolouganské, na região de Donetsk, onde o bombardeamento também provocou um corte de eletricidade e no aquecimento e danificou um gasoduto, disse o governador Pavlo Kyrylenko na sua conta na rede social Facebook.As mortes acontecem num clima de escalada de tensão no leste da Ucrânia, onde se confrontam as forças ucranianas contra as forças separatistas pró-Rússia apoiadas por Moscovo.A Presidência russa anunciou esta segunda-feira que o país irá reconhecer a independência dos territórios separatistas no leste da Ucrânia."Um decreto nesse sentido será assinado em breve", disse a Presidência russa, de acordo com uma fonte do Kremlin, que acrescentou que Putin informou o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, mediadores do conflito no leste da Ucrânia, desta decisão, tendo estes reagido expressando a sua "deceção".Vladimir Putin já tinha anunciado, horas antes, que iria decidir hoje sobre o reconhecimento da independência das regiões separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia, apesar das ameaças de retaliação por parte dos países ocidentais, se o Presidente russo tomasse essa decisão.