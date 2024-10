Moskovsky Komsomolets, o senador Dmitry Rogozin, ex-número um da Roscosmos, a agência espacial russa, afirma mesmo que Moscovo terá de acelerar o passo no desenvolvimento das unidades de drones militares, da denominada guerra eletrónica e dos sistemas de posicionamento de satélites. Em declarações ao jornal russo, o senador Dmitry Rogozin, ex-número um da Roscosmos, a agência espacial russa, afirma mesmo que Moscovo terá de acelerar o passo no desenvolvimento das unidades demilitares, da denominada guerra eletrónica e dos sistemas de posicionamento de satélites. Kiev clamou já por mais do que uma vez que os ataques desencadeados contra vasos russos no Mar Negro obrigaram Moscovo a mover estes meios de Sebastopol para Novorossiisk.





“Uma revolução tecnológica militar está a ter lugar diante dos nossos olhos”, enfatizou o senador russo, para acrescentar que “a Frota do Mar Negro é um exemplo ilustrativo”.



“Foi forçada a mudar, basicamente, a sua residência devido ao facto de os nossos grandes navios se terem tornado grandes alvos para barcos inimigos não-tripulados”, fez notar.



Ainda de acordo com Dmitry Rogozin, no início da invasão da Ucrânia, em 2022, a Rússia estava já atrasada no desenvolvimento de tecnologia de drones - e embora tenha logrado, entretanto, progressos, ainda terá de redobrar esforços, desde logo na formação de regimentos especializados nas Forças Armadas.

Nas últimas semanas, as forças da Rússia cercaram diferentes localidades da região de Donetsk, apertando verdadeiros garrotes até que as tropas ucranianas serem forçadas a recuar. O mesmo estará agora a suceder em Selydove, que, antes da guerra, tinha uma população de mais de 20 mil pessoas.



Ao final da tarde de domingo, o Estado-Maior da Ucrânia alegava que as forças do país teriam repelido pelo menos 15 movimentos ofensivos russos em diferentes vilas e aldeias, incluindo Selydove. Ao todo, estariam em curso nove batalhas.



A Rússia controla atualmente perto de 80 por cento do Donbass e continua a pressionar para oeste numa linha de 100 quilómetros de uma frente de 1.200, abrangendo duas localidades de importante valor estratégico: Pokrovsk e Kurakhove.



