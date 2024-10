Cova da Moura. MAI abre inquérito urgente a morte de homem baleado pela PSP

Em comunicado, o Ministério da Administração Interna (MAI) indica que a ministra determinou a abertura de um inquérito "com caráter de urgência" para "apuramento das circunstâncias em que ocorreram os factos que envolveram agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) numa operação policial".





A operação policial em causa ocorreu "na noite de 21 de outubro", no Bairro Alto da Cova da Moura, e "culminou com a morte de um cidadão, pelas 06h20m, no Hospital de São Francisco Xavier, para onde foi transportado", acrescenta o MAI.







De acordo com a PSP, o homem foi atingido na sequência de uma perseguição a um suspeito de furto. O suspeito "encetou fuga para o interior do Bairro Alto da Cova da Moura" onde "entrou em despiste, abalroando viaturas estacionadas, tendo o veículo em fuga ficado imobilizado".





Os polícias tentaram de seguida a "abordagem do suspeito", que "terá resistido à detenção e tentado agredi-los com recurso a arma branca, tendo um dos polícias, esgotados outros meios e esforços, recorrido à arma de fogo e atingido o suspeito".





A PSP adianta ainda que as circunstâncias serão analisadas "em sede de inquérito criminal e disciplinar".







"O suspeito, de 43 anos de idade, foi prontamente assistido no local e transportado para o Hospital São Francisco Xavier". Segundo a unidade hospitalar, o suspeito morreu pelas 6h20 de segunda-feira.







Ainda de acordo com a PSP, foi dado conhecimento deste caso ao Ministério Público e também à Polícia Judiciária, que se deslocou ao local. "Foram realizados procedimentos de preservação e de gestão do local do crime" a que se seguirão "outras diligências investigatórias junto dos polícias da PSP e de testemunhas, para apurar as circunstâncias que originaram esta ocorrência", que a PSP lamenta neste comunicado.