Ucrânia. Costa fala em "responsabilidade da UE de não criar falsas expectativas"

"Este tem de ser um processo conduzido de forma leal, empenhada, correta. E Portugal, como o presidente Zelensky disse, continuará a reforçar a cooperação bilateral que temos estabelecido, nomeadamente no apoio técnico a esta candidatura", acrescentou o primeiro-ministro português.



Em declarações após a decisão da UE de aprovar o estatuto de candidato da Ucrânia e da Moldova à UE, António Costa referiu ainda que "a Rússia constitui um desafio global".



"A Rússia não desenvolve a sua atividade só na Ucrânia. Na Ucrânia é onde é mais visível, mais brutal, uma violação clara do direito internacional, com uma invasão, com uma guerra, com ataques indiscriminados a civis; mas age de outras formas noutras regiões do mundo e também em outros países da Europa", alertou.



É, por, isso, "evidente que a União Europeia tem de olhar de uma forma global, como a NATO", considerou o primeiro-ministro.