Ucrânia. MNE russo compara ações dos EUA às de Hitler e Napoleão

, afirmou Lavrov esta quarta-feira numa conferência de imprensa em Moscovo, onde assumiu também que as relações com Washington nunca voltarão a ser como antes.





"Os Estados Unidos, através da Ucrânia, estão a travar uma guerra contra o nosso país com a mesma finalidade: solucionar a questão russa".



Na opinião de Lavrov, o ex-presidente norte-americano, depois de ter expulsado 35 diplomatas russos após uma alegada interferência de Moscovo nas eleições presidenciais de 2016 nos EUA.Sobre soluções de paz, o MNE russo disse não ter visto ainda qualquer proposta séria e considerou "inaceitáveis" as soluções sugeridas pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

O responsável aproveitou a ocasião para pedir também à NATO que remova as suas "infraestruturas militares" da Ucrânia e de outros países próximos das fronteiras russas.





Dirigindo-se à Aliança Atlântica, Lavrov alertou que a Rússia será forçada a "tomar as medidas apropriadas nas fronteiras" caso a Finlândia se junte à NATO. As declarações chegam numa altura em que Finlândia e Suécia têm candidaturas pendentes.

O ministro referiu ainda que a Finlândia - com a qual a Rússia partilha uma fronteira de cerca de 1.300 quilómetros - tem sido um modelo a nível de relações amigáveis, mas acusou-a de ter mudado rapidamente a retórica em relação a Moscovo devido à guerra.

Parceria estratégica entre Moscovo e Pequim

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros enalteceu ainda os exercícios militares conjuntos entre Moscovo e Pequim, considerando que estes fortalecem a nova parceria estratégica entre as duas nações.O chefe da diplomacia russa. Para Lavrov, Pequim é demasiado forte para que os Estados Unidos possam enfrentá-la sozinho, pelo que estão a "mobilizar" o Ocidente para a sua agenda anti-China."O Ocidente já definiu a sua posição quanto a Taiwan, que é absolutamente inaceitável para a China e para a lei internacional, e está à procura de mais e mais oportunidades para irritar a China", atirou.Em fevereiro do ano passado, a Rússia e a China assinaram uma parceria "sem limites", dias antes de Moscovo ter enviado as suas Forças Armadas para a Ucrânia, a 24 desse mês. Desde então,Ainda assim, o presidente russo, Vladimir Putin, já reconheceu publicamente que o homólogo Xi Jinping tem "preocupações" em relação às ações da Rússia contra a Ucrânia.

Esta quarta-feira, Sergei Lavrov defendeu que a crise na Ucrânia começou muito antes de o Kremlin ter decidido enviar dezenas de milhares de militares para o terreno em fevereiro do ano passado, naquela que foi chamada pela Rússia de "operação militar especial".