Ucrânia nega ter lançado drones contra território russo

“A Ucrânia não ataca território da Federação Russa. A Ucrânia está a travar uma guerra defensiva para desocupar todos os seus territórios”, escreveu Mykhailo Podolyak na rede social Twitter.



- Україна не завдає ударів по території Рф. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома…

- У Рф наростають процеси паніки й розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об’єктів на об’єкти інфраструктури… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 1, 2023 Segundo o conselheiro presidencial, “os processos de pânico e desintegração estão a acumular-se na Federação Russa, refletidos por um aumento nos ataques internos a instalações e infraestruturas por objetos voadores não identificados”.

O Kremlin já revelou que não acredita na declaração de Kiev.Na terça-feira, o Ministério da Defessa da Rússia acusou a Ucrânia de lançar uma série de tentativas de ataques comcontra infraestruturas russas, incluindo a capital Moscovo. As autoridades russas chegaram mesmo a encerrar o espaço aéreo sobre São Petersburgo.Os governadores de duas regiões russas próximas do leste da Ucrânia, Kursk e Belgorog, acusaram repetidamente as Forças Armadas ucranianas de bombardearem alvos civis na Federação Russa, ao longo da fronteira.

Polónia acusa Rússia de ataque cibernético

Por sua vez, a Polónia veio esta quarta-feira acusar Moscovo de ser responsável por um ataque deque bloqueou o acesso dos contribuintes ao sistema da declaração de impostos., esclareceu Janusz Cieszynski, do gabinete do primeiro-ministro polaco.A embaixada russa em Varsóvia não comenta as acusações.Segundo Cieszynski, responsável pela digitalização, “os dados dos contribuintes não foram divulgados” e o ataque apenas bloqueou o acesso ao