Ucrânia. Pentágono confirma envio de 2.000 tropas dos EUA para a Polónia e Roménia

A informação foi dada por dois altos responsáveis do Pentágono à agência Reuters.e surge como mais um degrau na escalada de tensão que se vive nas fronteiras leste da União Europeia e da Ucrânia.





A CNN refere que as transferências terão início nos próximos dias.





Washington reforça os aliados da NATO em resposta ao que considera a ameaça russa de invasão da Ucrânia, depois de Moscovo ter estacionado mais de 100 mil soldados, incluindo artilharia pesada e hospitais de campanha, junto às fronteiras ucranianas.





Rússia e Bielorrússia marcaram igualmente exercícios conjuntos junto às fronteiras com a Polónia e países bálticos.









Biden reforçou então a preferência por uma solução diplomática para o braço de ferro. Moscovo tem garantido que não tenciona invadir a Ucrânia mas exige garantias à NATO, de que irá retirar dos seus mais recentes membros da europa do Leste e negar a adesão da Ucrânia à Aliança. O reforço das tropas da NATO no leste europeu com um "pequeno" contingente norte-americano tinha sido anunciado pelo Presidente Jor Biden dia 29 de janeiro.







Vladimir Putin acusou na terça-feira os EUA de estarem a criar deliberadamente um cenário projetado para atrair a Rússia para a guerra, de forma a usarem o confronto como pretexto para impor mais sanções ao país. O presidente russo acusou ainda Washington de estar a ignorar as "principais preocupações" da Rússia relativamente à Ucrânia.





"É Washington, e não Moscovo, que está a alimentar as tensões. Não vamos recuar e ficar atentos às ameaças de sanções dos EUA", escreveu a embaixada russa em Washington na sua página do Facebook, em resposta a um tweet do corpo diplomático norte-americano que acusa Moscovo de "invadir" a Ucrânia em 2014, anexando a península da Crimeia.