Ucrânia promete investigar caso de prisioneiros russos alvejados em cativeiro

As imagens mostram prisioneiros, aparentemente russos, amarrados, feridos e ensanguentados, a que vêm juntar-se três outros prisioneiros, que são alvejados nas pernas pelos militares ucranianos presentes. A CNN referiu que a cena teria ocorrido no nordeste da cidade ucraniana de Kharkiv, mas não existe ainda confirmação independente sobre a identidade dos prisioneiros e dos captores.





O presidente do Comité de Investigação da Federação Russa, A. I Bastrykin, disse à CNN que na gravação aparecida na internet "os prisioneiros são tratados de forma extremamente cruel por nacionalistas ucranianos". E descreve a cena: "O video que circula online mostra soldados capturados a serem atingidos a tiro em ambas as pernas, sem depois receberem assistência médica".





Numa entrevista divulgada no domingo, o conselheiro presidencial ucraniano, Oleksiy Arestovych, disse: "Se isto for verdade, é um comportamento absolutamente inaceitável", referindo-o depois como uma violação flagrante da Convenção de Genebra.





A procuradora-geral da Ucânia, general Iryna Venediktonva confirmou que haverá uma investigação, mas sublinhando que o video não deve ser aceite pelo seu valor facial. Venediktova disse: "Precisamos de provas. Se militares ucranianos forem culpados, vamos investigá-los e levá-los a tribunal".





Por seu lado, o chefe de Estado Maior das Forças Armadas ucranianas, general Valerii Zaluzhnyi, declarou à CNN que os seus soldados "aderem estritamente às normas do direito humanitário internacional". E daí passou a pôr em dúvida a autenticidade do vídeo: "Para desacreditar as forças de defesa da Ucrânia, o inimigo filma e distribui vídeos forjados, mostrando um tratamento desumano de soldados russos por supostos 'soldados ucranianos'. Convido-vos a tomarem em conta as realidades da guerra da informação e da psicologia e a confiarem apenas em fontes oficiais".





A BBC levou a cabo uma minuciosa análise do vídeo que, genericamente, lhe atribui credibilidade bastante para se justificar uma investigação de crimes de guerra. Os uniformes, as armas, o sotaque dos captores a interrogarem russo os alegados prisioneiros russos, tudo parece provir de unidades ucranianas do leste do país, embora haja nas mãos das tropas russas armas capturadas aos ucranianos e que poderiam ser usadas no caso de se tratar de uma encenação.





Os indícios de autenticidade do vídeo não são, portanto, considerados como provas categóricas dessa autenticidade. Também a geolocalização incluída nesta análise parece apontar no sentido de confirmar a autenticidade do vídeo, visto que as imagens foram captadas numa zona em que as forças ucranianas capturaram cerca de 30 militares russos.