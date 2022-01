Ucrânia recebe 90 toneladas de "ajuda letal" dos Estados Unidos

A chegada da primeira das remessas prometidas pelos Estados Unidos segue-se à deslocação, na última semana, do secretário de Estado norte-americano a Kiev. AMoscovo tem-se desdobrado em negativas face às acusações de que está a postos para uma ofensiva militar em território ucraniano., o que leva Washington, Bruxelas e Kiev a repetir os alertas para o risco de uma invasão do leste da Ucrânia, ao cabo de oito anos desde a anexação da Crimeia.

Em dezembro, o presidente norte-americano, Joe Biden, aprovou um pacote de assistência à segurança para a Ucrânia dotado de 200 milhões de dólares.



Em Kiev,“Os Estados Unidos vão continuar a fornecer esta assistência para apoiar as Forças Armadas da Ucrânia no seu esforço contínuo para defender a soberania e a integridade territorial contra a agressão russa”, escreveu a representação diplomática no Facebook.assinala ainda a embaixada.“O presidente Biden disse ao presidente Putin que, no caso de uma nova invasão russa da Ucrânia, os Estados Unidos forneceriam à Ucrânia muito mais equipamento de defesa, além do que já havia fornecido”, acentua-se no mesmoPor sua vez, o ministro ucraniano da Defesa, Oleksiy Reznikov, agradeceu a assistência norte-americana, que chegou ao país horas depois de os chefes das diplomacias da Rússia e dos Estados Unidos terem mantido nova ronda de conversações apelidadas de “francas” – mas sem aparentes resultados concretos no que à escalada da tensão diz respeito.

NATO. O foco da mão de ferro russa

A Rússia anexou em 2014 a Península da Crimeia. Desde então, morreram pelo menos 14 mil pessoas e outros dois milhões deixaram para trás as suas casas face ao conflito entre o exército ucraniano e forças pró-russas apoiadas por Moscovo. A situação manteve-se tensa, a expensas de um acordo de paz firmado em 2015.Em Moscovo, Vladimir Putin tem reiterado a exigência de que a Ucrânia nunca venha a aderir à Organização do Tratado do Atlântico Norte, um risco, advoga o presidente russo, para a segurança do seu país.

Putin reclama também que a NATO cesse todos os exercícios militares encostados a leste e o envio de armamento para a Ucrânia.