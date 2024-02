Ucrânia repele ataques russos mas reconhece situação "tensa" e aponta falta de munições

, explicou o chefe do exército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, esta quinta-feira.Numa mensagem no Telegram, o responsável avançou que as unidades russas estão a tentar quebrar as defesas ucranianas e capturar as localidades de Tonenke, Orlivka, Semenivka, Berdychi e Krasnohorivka.Segundo Syrskyi, que visitou os militares na frente oriental,, o que terá afetado diretamente a sustentabilidade da defesa de determinadas áreas."Tomei todas as medidas para remediar a situação no terreno, com a atribuição de munições adicionais e de outros recursos materiais, assim como as reservas necessárias", adiantou.

Na semana passada, as forças de Moscovo conseguiram capturar a cidade estratégica de Avdiivka, no leste da Ucrânia, após meses de combate no local. Agora, estarão a exercer pressão sobre várias outras áreas ao longo da linha da frente, segundo as autoridades ucranianas.



Esta semana,. A perda de território acontece numa altura em que o apoio dos aliados ocidentais tem sofrido uma redução.Tanto os militares ucranianos como o presidente Volodymyr Zelensky têm insistido que as tropas não dispõem do equipamento militar e das munições necessárias para repelir os ataques russos, denunciando uma escassez de ajuda militar do Ocidente.

c/ agências