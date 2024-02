Tropas ocidentais na Ucrânia. NATO desmente, Kremlin ameaça com conflito "inevitável"

A voz do Kremlin não se fez ouvir ao mais alto nível mas o tom assumido foi intimidatório.considerando que"Em tal caso, não falamos de uma probabilidade mas de uma inevitabilidade", afirmou.A Aliança Atlântica já veio sublinhar que o envio de tropas não está a ser equacionado."Não há qualquer projeto" para tal ocorrência, esclareceu um alto responsável da organização.

"A NATO e os seus aliados dão uma ajuda militar sem precedentes à Ucrânia. Fazêmo-lo desde 2014 e passamos a uma velcodade superior após a invasão russa. Mas não há qualquer projeto de tropas de combate da NATO no terreno na Ucrânia", afirmou a fonte.

"Qualquer debate sobre aumentar, expandir ou mudar a forma como ajudamos a Ucrânia só pode ser bem-vindo", disse Mikhailo Podolyak, conselheiro do Presidente Volodymyr Zelensky, na sua conta na rede social X.



Para Podolyak, o facto de novas formas de apoiar o esforço ucraniano face à invasão russa estarem a ser consideradas entre os parceiros de Kiev é um "sinal direto" dos riscos que a Rússia está a correr e de que tanto a Ucrânia como a Europa responderão de "forma consistente".



Any discussion about increasing, expanding, or changing the formats of the aid provided towards Ukraine can only be welcomed. Because this is always a direct signal - the risks are clear, the stakes Russia is taking are obvious, and Ukraine and Europe will respond to these stakes…