Ucrânia. Saiu o primeiro navio das Nações Unidas com cereais para África

O navio foi fretado pelo Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas. Kiev espera que mais dois ou três navios fretados pela ONU partam em breve.





Este é o primeiro carregamento de ajuda alimentar a deixar a Ucrânia desde que foi assinado em julho por ucranianos e russos um acordo de exportação de cereais bloqueados devido à guerra entre os dois países.



O primeiro navio comercial partiu no dia 1 de agosto. Mais de 15 navios no total deixaram os portos ucranianos desde a entrada em vigor do acordo.



Kiev estima poder exportar cerca de três milhões de toneladas de grãos em setembro e cerca de quatro milhões por mês a partir de outubro.



O Governo ucraniano recebeu já pedidos para 30 navios carregarem cereais a partir do país nas próximas duas semanas.