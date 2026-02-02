Mundo
Ucrânia. Zelensky acusa Rússia de atacar estruturas ferroviárias
O presidente da Ucrânia acusa a Rússia de atacar infraestruturas ferroviárias, ao mesmo tempo que não foram registados novos ataques a infraestruturas energéticas. As afirmações foram feitas por Zelensky nas redes sociais.
“Como nos dias anteriores, o exército russo continua focado no terror contra a nossa logística – principalmente infraestruturas ferroviárias”, acusa Zelensky, dando como exemplos os mais recentes ataques na região de Dnipro e Zaporizhzhia.
O presidente ucraniano informou que delegou “tarefas específicas” ao comandante da Força Aérea, ministro da Defesa e o CEO da empresa pública ferroviária Ukrzaliznytsia, que espera serem “cumpridas hoje”.
No entanto, o presidente ucraniano afirma que o sistema energético já foi “totalmente restaurado” para o “estado pré-incidente antes da falha técnica de sábado” e que os ataques russos com misseis contra as infraestruturas energéticas estão concentrados nas “comunidades fronteiriças e na linha da frente” de guerra.
A 27 de janeiro, a Rússia realizou um ataque contra um comboio de passageiros perto de Kharkiv, matando cinco pessoas. A Ucrânia suspeita que o exército russo usou a tecnologia Starlink para fazer o ataque, que é usada pelo exército ucraniano desde 2022, e que permite blindar potenciais interferências aos sistemas de comunicações.
Na segunda-feira de manhã, a Ukrzaliznytsia deu o ponto de situação em Kharkiv e Zaporizhzhia. A Ukrzaliznytsia apelidou o trecho Lozova-Barvinkove-Kramatorsk, em Kharkiv como “zona de alto risco” e aconselhou os passageiros a utilizarem o autocarro para se deslocarem.
Em Zaporizhzhia, o transporte até Dnipro tem sido o autocarro, com a recomendação dada aos passageiros que viajam para Synelnykov e Zaporizhzhia de “seguir as instruções da nossa equipa de comboios e dos guardas da estação em Dnipro”, assim como “acompanhar atentamente as mensagens na aplicação e as instruções dos guardas da estação”.
O sistema ferroviário ucraniano, o terceiro maior da Europa, tem desempenhado um papel importante na deslocação de civis, tropas e mercadorias.
Na semana passada, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, garantiu que o presidente russo, Vladimir Putin, concordou em suspender os ataques às infraestruturas energéticas ucranianas durante uma semana, numa altura em que o país passa por um período de frio extremo, com temperaturas que descem até aos 30 graus negativos.
Os ataques energéticos fizeram com que, só no mês de janeiro, a Ucrânia importasse um recorde de mais de 894 mil megawatts-hora, segundo a empresa ucraniana ExPro Electricity, o que representa um aumento de 40% face ao mês de dezembro de 2025. 45% dessa energia é importada da Hungria.
No entanto, Kiev tem registado ataques russos nos últimos dias a infraestruturas militares e civis, com Zelensky a acusar a Rússia de ter atacado infraestruturas energéticas nas zonas de fronteiras nos últimos dias.
