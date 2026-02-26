Ucranianos e americanos reúnem-se em Genebra após novos ataques russos

Os negociadores ucranianos e norte-americanos reúnem-se esta quinta-feira em Genebra para preparar novas discussões trilaterais com a Rússia, tendo em vista pôr fim à guerra na Ucrânia.



Moscovo disparou cerca de 420 drones e 39 mísseis - incluindo 11 mísseis balísticos - contra o país vizinho durante a última madrugada, causando dezenas de feridos, entre os quais crianças, avançou o presidente ucraniano.



Segundo Volodymyr Zelensky, a maioria dos mísseis foi intercetada, mas infraestruturas cruciais e edifícios residenciais foram atingidos em oito regiões.



“Ontem à noite, a Rússia voltou a atacar infraestruturas críticas e edifícios residenciais”, afirmou na plataforma Telegram. “O frio ainda não diminuiu totalmente e os mísseis de defesa aérea são necessários todos os dias, enquanto a Rússia continua as suas tentativas de destruir o nosso sistema energético”.



Esta quinta-feira, o negociador ucraniano Roustem Oumerov vai encontrar-se em Genebra com os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump. O ministro russo dos Negócios Estrangeiros frisou esta quinta-feira que Moscovo não tem “nenhum prazo” para pôr fim à guerra na Ucrânia.



Na noite de quarta-feira, Volodymyr Zelensky e Trump conversaram por 30 minutos ao telefone para discutirem a reunião na Suíça e os preparativos para novas discussões trilaterais entre ucranianos, russos e americanos, previstas para "o início de março", segundo o presidente ucraniano.



Segundo a agência de notícias Tass, o enviado do Kremlin para assuntos económicos, Kirill Dmitriev, também deverá viajar para Genebra esta quinta-feira "para continuar as negociações com os americanos sobre a vertente económica".



Antes das negociações, um assessor do Kremlin avançou que a Rússia entregou à Ucrânia os restos mortais de mil soldados ucranianos e recebeu em troca os corpos de 35 soldados russos.



"Os corpos de mil soldados ucranianos mortos foram entregues à Ucrânia. A Rússia recebeu em troca os corpos de 35 soldados russos", escreveu no Telegram o conselheiro e negociador do Kremlin Vladimir Medinski.



c/ agências