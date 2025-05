UE alerta para instabilidade na Síria como risco de terrorismo para a Europa

A instabilidade na Síria pode representar riscos de segurança para a União Europeia e os seus Estados-Membros, concluiu um documento interno da UE sobre a luta contra o terrorismo que revela preocupações com a eventual deslocação de grupos jihadistas para a Europa. Apesar do otimismo europeu em relação à nova liderança na Síria, as autoridades europeias estão preocupadas com a volatilidade da situação no país. Seis meses após a transição política, Donald Trump acenou esta segunda-feira com a possibilidade de tirar as sanções à Síria, que continuam a ser um obstáculo à recuperação económica do país.