Europa enfrenta ameaça crescente do Estado Islâmico, Rússia e Irão

O chefe do MI5 acusou a Rússia de tentar desestabilizar os países europeus através da sua agência de informação militar (GRU), devido ao apoio do Ocidente à Ucrânia face à invasão russa.





"Somos agora confrontados, em paralelo, com conspirações patrocinadas pelo Estado para cometer assassínios ou atos de sabotagem, num contexto de guerra em solo europeu", afirmou Ken McCallum.







Os serviços britânicos avançaram também que o Irão tem estado por detrás de "conspirações" que se têm intensificado "a um ritmo e escala sem precedentes" em solo britânico nos últimos dois anos, representando "ameaças potencialmente letais" para os seus cidadãos e residentes.







Em 2023, o número de investigações sobre atos perpretados por Estados hostis, por vezes através de grupos criminosos ou agências privadas de informação, aumentou 48 por cento.



Agravamento da ameaça relacionada com o Médio Oriente







O chefe dos serviços de informações disse estar "extremamente consciente do risco de os acontecimentos no Médio Oriente poderem provocar diretamente uma ação terrorista no Reino Unido", com a escalada bélica na região entre Israel, de um lado, e o Irão e o Hezbollah, do outro.







McCalum manifestou-se preocupado com o "agravamento da ameaça", nomeadamente do grupo do Estado Islâmico (ISIS) e da Al-Qaeda, que "retomaram os seus esforços para exportar o terrorismo".





Desde 2017, as autoridades britânicas e o MI5 terão travado mais de 40 ataques em fase avançada de preparação, o que permitiu salvar "muitas vidas", segundo o chefe do MI5.







A ameaça terrorista no país mantém-se classificada como "substancial", o terceiro nível mais elevado numa escala de cinco.







c/agências