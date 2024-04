UE amplia sanções ao Irão

O ministro Paulo Rangel explicou que o acordo entre os chefes da diplomacia dos países-membros foi alcançado de forma "fácil".





“[Verificou-se] a extensão das sanções ao Irão, agora não apenas [a venda] para a Rússia, mas para toda a região do Médio Oriente, para os ‘proxys’ [grupos armados apoiados] do Irão no Médio Oriente, e essas sanções já não apenas relativas a ‘drones’ [aeronaves não tripuladas], mas também a mísseis balísticos e a componentes. Portanto no fundo há aqui um alargamento do espectro de sanções relativamente ao Irão, no qual acho que houve um acordo, digamos, fácil”, sintetizou o MNE português.