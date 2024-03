UE analisa crise humanitária na Faixa de Gaza

Os líderes dos 27 da União Europeia (UE) reúnem-se esta quinta-feira em Bruxelas com as atenções focadas no Médio Oriente e na crise humanitária na Faixa de Gaza, território palestiniano que enfrenta um cenário de "fome iminente".

Este será um dos principais pontos da agenda do Conselho Europeu, que se prolonga até sexta-feira, e será abordado com um participante especial: o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.



O responsável irá relatar aos chefes de Governo e de Estado dos 27 da UE os esforços da ONU para tentar prestar ajuda humanitária ao território palestiniano, controlado pelo Hamas desde 2007 e alvo de uma intensa ofensiva militar israelita desde outubro passado.



Fontes europeias indicaram que os líderes dos 27 vão tentar acordar uma posição comum perante a tragédia humanitária em Gaza, estando “sob pressão acrescida” dado o risco iminente de fome naquele território.



Os líderes da UE vão tentar acordar conclusões comuns, com um rascunho do texto a que a Lusa teve acesso a indicar que o Conselho Europeu vai pedir “uma pausa humanitária imediata que conduza a um cessar-fogo duradouro”, bem como “acesso humanitário pleno, rápido, seguro e sem entraves à Faixa de Gaza e a todo o seu território, por todas as vias”.



A invasão russa da Ucrânia, o alargamento da UE e assuntos económicos são outros pontos que marcam a agenda da cimeira, na qual Portugal ainda está representado pelo primeiro-ministro António Costa, neste que será possivelmente o seu último Conselho Europeu.