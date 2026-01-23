UE continua interessada na relação transatlântica mas coesa em torno da Gronelândia

Andrea Neves - Antena 1



A União Europeia continua interessada na relação transatlântica, com base na amizade e no Direito Internacional, mas vai preservar a coesão em torno da defesa da soberania dinamarquesa sobre a Gronelândia.“O anúncio de ontem que não haverá novas tarifas é positivo. A imposição de tarifas adicionais teria sido incompatível com o acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos”, afirmou o presidente do Conselho Europeu, António Costa, no termo dos trabalhos da cimeira em Bruxelas.