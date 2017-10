Partilhar o artigo UE lamenta que nem todas as potências mundiais estejam do lado da sociedade civil Imprimir o artigo UE lamenta que nem todas as potências mundiais estejam do lado da sociedade civil Enviar por email o artigo UE lamenta que nem todas as potências mundiais estejam do lado da sociedade civil Aumentar a fonte do artigo UE lamenta que nem todas as potências mundiais estejam do lado da sociedade civil Diminuir a fonte do artigo UE lamenta que nem todas as potências mundiais estejam do lado da sociedade civil Ouvir o artigo UE lamenta que nem todas as potências mundiais estejam do lado da sociedade civil