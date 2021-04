UE manifesta solidariedade com EUA perante o "ciberatividades maliciosas"

"A UE e os seus Estados-membros expressam a sua solidariedade com os Estados Unidos relativamente ao impacto das ciberatividades maliciosas", lê-se numa mensagem do alto representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Josep Borrell, em nome da UE.

Abordando o ciberataque que motivou a introdução de sanções norte-americanas a Moscovo - e que permitiu que piratas informáticos se infiltrassem, em 2020, em dezenas de organizações nos EUA, incluindo várias agências federais -, Josep Borrell diz que o mesmo "afetou governos e empresas no mundo inteiro, incluindo em Estados-membros da UE".

"Partilhamos as preocupações dos nossos parceiros relativamente ao número crescente de ciberatividades maliciosas, e estamos particularmente alarmados com o aumento recente de atividades que afetam a segurança e a integridade dos serviços e produtos baseados nas tecnologias de informação e comunicação (TIC)", frisa o chefe da diplomacia europeia.

Essas atividades, acrescenta, "podem ter efeitos sistémicos e criar danos significativos" à sociedade, segurança e economia europeias.

Borrell sublinha assim que "a utilização maliciosa das TIC mina os benefícios que a Internet (...) fornece à sociedade, e mostra a prontidão de alguns atores para arriscarem a segurança e a estabilidade internacional".

"Todos os atores devem abster-se de comportamentos irresponsáveis e desestabilizadores no ciberespaço", apelou.

O alto representante disse que a UE continuará a investigar aquelas atividades e defendeu uma "ação coordenada para prevenir, desencorajar, dissuadir e responder a tais comportamentos maliciosos no ciberespaço", incluindo através da colaboração com os parceiros internacionais.

Apelando assim a que todos os Estados "tomem as medidas apropriadas para assegurar a segurança e a integridade dos produtos e serviços baseados nas TIC nas suas cadeias de valor", Borrell diz que a UE continua a "trabalhar no sentido do estabelecimento de um `Programa de Ação para assegurar o Comportamento Responsável de Estados no Ciberespaço`" no âmbito da ONU.

"A UE e os seus Estados Membros continuam fortemente empenhados (...) na promoção de um ciberespaço global, aberto, estável e seguro, que respeita os direitos humanos, as liberdades fundamentais, os valores e princípios democráticos e o Estado de direito, para que todos possam viver em segurança as suas vidas `online` e `offline`", afirma.

O comunicado da UE surge após o Governo dos EUA ter anunciado hoje novas sanções financeiras contra a Rússia e a expulsão de 10 diplomatas russos, em resposta a recentes ataques cibernéticos e à interferência na eleição presidencial de 2020 atribuída a Moscovo.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou um decreto que permitirá punir novamente a Rússia, de forma a provocar "consequências estratégicas e económicas", se Moscovo "continuar a promover uma escalada das suas ações de desestabilização internacional", informou a Casa Branca num comunicado.

A decisão de Biden constitui uma resposta ao ataque cibernético de 2020, atribuído a Moscovo, que afetou dezenas de organizações nos EUA, através da SolarWinds, uma empresa de `software` norte-americana cujo produto foi pirateado para conseguir vulnerabilidade entre os seus utilizadores, incluindo várias agências federais dos EUA.