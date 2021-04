UE não aplica novas sanções à Rússia apesar de crescentes tensões

A expulsão, anunciada no domingo, de 20 diplomatas checos da Rússia, o estado de saúde do opositor russo, Alexei Navalny, e as tensões na fronteira com a Ucrânia foram as principais questões no Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros, que decorreu virtualmente esta segunda-feira. À saída da reunião dos chefes da diplomacia, Josep Borrell anunciou que a maioria dos parceiros europeus não considera apropriado estender as sanções contra o Kremlin., disse Borrell numa conferência de imprensa., afirmou o Alto Representante da diplomacia europeia.Já em fevereiro o bloco comunitário tinha endurecido a sua posição relativamente à Rússia, quando impôs sanções a quatro líderes russos por violações dos direitos humanos., disse a ministra espanhola dos Negócios Estrangeiros, Arancha González-Laya, ao El País

Por agora, a UE apela à Rússia para que "desacelere" a situação na Ucrânia e que permita que Navalni tenha tenha acesso a cuidados médicos por profissionais de saúde "da sua confiança".







"A situação de Navalny é grave. Recebi uma carta da equipa de Navalny sobre a sua situação de deterioração e há dias já emiti uma forte declaração em nome de toda a UE", disse o Alto Representante da UE para a Política Externa.



Entretanto, Alexei Navalny já "foi transferido para um hospital prisional regional, mas continua a ser necessário que as autoridades russas lhe concedam acesso imediato aos profissionais médicos em que ele confia", vincou Borrell. "A situação está a piorar e hoje queremos passar uma mensagem unida às autoridades russas, que são responsáveis pela segurança e saúde de Navalny".



"E nós vamos responsabilizá-las por isso", referindo-se às autoridades russas.







A reunião foi presidida, a partir de Bruxelas, pelo alto representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Josep Borrell, e contou também com a participação do ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba.