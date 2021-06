UE Presidência. Negociações de alargamento da UE serão "grande conquista" da Eslovénia, diz MNE

A Eslovénia, que assume a 01 de julho a sua segunda presidência do Conselho da UE, sucedendo a Portugal, vai ter de "ultrapassar alguns obstáculos e concluir algumas negociações" herdadas da presidência portuguesa, considerou Santos Silva, apontando, como exemplo, a questão do alargamento do projeto europeu.

"O mais importante destes processos é o que se refere ao alargamento. (...) Temos ainda um processo a concluir de forma a aprovar o quadro de negociações com Macedónia do Norte e Albânia e acredito que esta será uma grande conquista da presidência eslovena", indicou o ministro, que falava em Ljubljana, numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo esloveno, Anze Logar.

A presidência eslovena do Conselho da UE terá também a responsabilidade de "finalizar processos que estão a decorrer a um ritmo suave", acrescentou Santos Silva, considerando que "o mais importante destes processos é a aprovação dos planos nacionais de recuperação e resiliência" (PRR).

"A nossa expectativa é que já em julho o primeiro conjunto dos planos nacionais possa ser formalmente aprovado. E, claro, a implementação destes processos tem de ser monitorizada pela presidência eslovena, em estreita cooperação com a Comissão Europeia", indicou.

Questionado sobre que balanço faz da quarta presidência portuguesa do Conselho da UE, Augusto Santos Silva apontou "alguns resultados" alcançados por Portugal nas cinco prioridades que definiu.

O chefe da diplomacia portuguesa destacou "a realização da Cimeira Social do Porto e o compromisso social que ali foi formado com as instituições europeias e com todos os parceiros sociais europeus", no âmbito da aposta numa Europa social.

Quanto à prioridade Europa digital, o ministro sublinhou a inauguração do cabo submarino `Ellalink`, que liga a Europa à América do Sul, a partir de Sines, em Portugal, até à Fortaleza, no Brasil, e que, defendeu, representa "um avanço muito importante para a digitalização da economia e sociedades".

No âmbito da Europa global, Santos Silva lembrou a reunião dos líderes da UE com a Índia, a partir do Porto, a 08 de maio, que culminou com a "decisão de continuar as negociações económicas" entre as duas regiões, e ainda o "novo ímpeto das relações transatlânticas".

Já em relação à prioridade Europa verde, o ministro destacou a aprovação, ainda hoje, da nova Lei Europeia do Clima, "a primeira lei mundial que estabelece um compromisso obrigatório em termos de ação climática para a Europa".

Augusto Santos Silva mostrou-se "confiante" de que a presidência eslovena do Conselho da UE será "muito bem-sucedida" e garantiu que Portugal será "o apoiante número um" da Eslovénia nos próximos seis meses de mandato.