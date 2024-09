UE propõe avançar com 35 mil ME de empréstimo de 45 mil ME do G7

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs hoje que a União Europeia avance com 35 mil milhões de euros no empréstimo de 45 mil milhões de euros (50 mil milhões de dólares) do G7 à Ucrânia. "Temos de fazer a Rússia pagar pela destruição e hoje tenho o prazer de anunciar que a Comissão Europeia adotou propostas que permitirão à União Europeia emprestar 35 mil milhões de euros provenientes do compromisso do G7" para com a Ucrânia, disse Ursula von der Leyen em Kiev, falando em conferência de imprensa após uma reunião com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.