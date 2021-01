UE publica contrato com AstraZeneca

"Nós queremos publicar o contrato hoje e estamos em discussões com a empresa", sobre as partes do texto que devem ser mantidas em sigilo por razões de confidencialidade, assinalou Von der Leyen, numa entrevista hoje de manhã à rádio alemã Deutschlandfunk.









publicação do contrato firmado com a AstraZeneca ocorre em pleno `braço de ferro` entre a UE e a farmacêutica britânica, que se diz agora incapaz de fornecer as doses de vacinas contratualizadas com Bruxelas até março, e no dia em que é esperada a `luz verde` da Agência Europeia do Medicamento (EMA) à sua utilização na Europa.





O executivo comunitário pedia transparência e saudou o facto de a empresa ter decidido autorizar esta divulgação como explicou o porta voz da comissão Eric Mamer.





O acordo assinado em agosto previa a entrega de 300 milhões de doses à União Europeia depois da sua aprovação pela Agência Europeia do Medicamento – que deverá acontecer esta tarde-, com uma opção de mais 100 milhões de doses.







Na semana passada, a AstraZeneca anunciou que pretende entregar doses consideravelmente menores do que acordado com a UE, por alegados problemas de capacidade na produção, o que causou a indignação do executivo comunitário, que ameaça recorrer às vias legais.

A AstraZeneca fala de atrasos na produção na Holanda e Bélgica. O chefe executivo da farmacêutica, Pascal Soriot, argumenta que o contrato estipula que a empresa fará a “melhor oferta” para ir ao encontro do pedido da UE, sem obrigar a companhia a um calendário específico, o que está a ser contestado pela União Europeia.







Este foi o primeiro contrato assinado por Bruxelas com uma farmacêutica para aquisição de vacinas contra a covid-19 de um total de oito já existentes.







Também esta tarde a Comissão vai apresentar um novo mecanimso de transparência com o qual quer avaliar e autorizar a exportação de vacinas produzidas na União Europeia para outros países.







Além da UE, a AstraZeneca é uma das maiores fornecedoras de vacinas contra a covid-19 no Reino Unido (antigo Estado-membro) e nos Estados Unidos, por exemplo.









c/Lusa