UE quer fazer "tudo o que é possível" para evitar escalada do conflito

O presidente do Conselho Europeu defendeu que é necessário "fazer tudo o que é possível" para evitar o alastramento do conflito entre Israel e o movimento islamita Hamas a toda a região do Médio Oriente.

"Precisamos de fazer tudo o que é possível para impedir uma escalada regional", disse Charles Michel, em conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas, depois de uma reunião extraordinária do Conselho por videoconferência.



O presidente do Conselho Europeu acrescentou que a notícia de um hospital em Gaza que "foi bombardeado com imensas vítimas demonstra a situação dramática" dos palestinianos, que estão "sem acesso a comida, eletricidade e medicamentos".



"É muito importante apoiar os esforços de alguns na região que estão a tentar mediar [o conflito], saber onde estão os reféns [israelitas] e qual a sua condição, e reiteramos que queremos a libertação imediata de todos", acrescentou Charles Michel.



O antigo primeiro-ministro belga recordou o ataque de segunda-feira em Bruxelas que provocou três mortos (incluindo o suspeito), mas lembrou que os 27 têm de demonstrar "unidade e coerência".



"Somos uma União de valores. Precisamos de enviar uma mensagem muito clara e forte de condenação dos ataques terroristas perpetrados pelo Hamas. Reafirmamos o direito de Israel à sua defesa, mas tem de estar confinada à lei internacional", completou.





C/Lusa