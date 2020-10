UE saúda acordo para normalizar relações entre o Sudão e Israel

"A UE saúda o anúncio do acordo para normalizar as relações entre o Sudão e Israel. Este é um acontecimento positivo que deve contribuir para a estabilização e prosperidade das regiões do Médio Oriente, do Corno de África e do Mar Vermelho", declarou em comunicado o porta-voz do chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell.

A União Europeia recordou a sua posição de que uma solução "abrangente" para o conflito árabe-israelita "requer uma abordagem regional inclusiva e compromisso com ambas as partes".

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na sexta-feira que o Sudão e Israel concordaram em normalizar as suas relações, após assinarem uma isenção para retirar o país africano da lista de nações que apoiam o terrorismo.

Donald Trump fez o anúncio na Sala Oval, onde pediu à imprensa para comparecer durante uma ligação com os primeiros-ministros de Israel, Benjamin Netanyahu, e do Sudão, Abdullah Hamdok, além do presidente do Conselho Soberano do Sudão, general Abdel Fattah al Burhan, com quem afirmou ter alcançado a paz.

Segundo Trump, o Sudão e Israel decidiram "acabar com o estado de beligerância" entre eles, para iniciar um processo de normalização das relações.

O restabelecimento de relações entre o Sudão e Israel tem um valor simbólico relevante.

Após a Guerra dos Seis Dias - que em 1967 viu Israel tomar a Cisjordânia, Jerusalém Oriental e Gaza - a maioria dos líderes árabes reuniram-se no Sudão para adotar a resolução de Cartum, conhecida pelos seus "três nãos": não à paz com Israel, não ao reconhecimento de Israel, não às negociações com o estado hebraico.