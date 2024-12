"Últimos ajustes". Composição do Governo francês ainda não reúne consenso

Apesar da expetativa nacional a composição do novo Governo francês não será conhecida este domingo devido a três principais pontos de bloqueio, de acordo com o canal francês BFMTV.



Trata-se nomeadamente do nome do futuro ministro francês dos Negócios Estrangeiros, do ministro francês da Economia e das Finanças e ainda a pasta que será atribuída a Xavier Bertrand.







Em contagem decrescente para o dia de Natal e na véspera do dia de luto nacional decretado para segunda-feita por Emmanuel Macron, em homenagem às vítimas do ciclone Chido que devastou o arquipélago francês de Mayotte, no Oceano Índico, François Bayrou conversou esta manhã duas vezes ao telefone com o presidente da República.



Segundo a imprensa francesa que cita fontes próximas de Macron, as conversações entre ambos os líderes franceses "correram muito bem".





Ainda durante este domingo, o presidente Emmanuel Macron deverá receber presencialmente François Bayrou no Palácio do Eliseu, em Paris, para acelerar a nomeação de um novo Governo que deverá ser conhecido nas próximas horas ou nos próximos dias.







Após o Governo do seu antecessor Michel Barnier ter caído com uma moção de censura no início do mês, François Bayrou procura liderar uma equipa coesa e o mais aberta possível.



De acordo com uma sondagem, publicada este domingo, o índice de popularidade de François Bayrou, de 73 anos, é historicamente baixo com 66 por cento dos franceses a dizerem-se insatisfeitos com a escolha do novo inquilino de Matignon.





Para o ajudar no duro desafio de governar o país num cenário político fraturado Bayrou deverá contar com ministros cessantes, como Rachida Dati à frente da Cultura, Sébastien Lercornu das Forças Armadas, e de Catherine Vautrin dos Territórios.



De regresso poderão estar a antiga primeira-ministra francesa Elisabeth Borne e o antigo ministro francês do Interior Gérald Darmanin.







c/agências