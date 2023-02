Um ano de guerra. NATO "determinada a ajudar a Ucrânia", Kiev prepara contraofensiva

"Hoje, nós, como Aliados, reafirmamos a nossa solidariedade para com o Governo e o povo da Ucrânia na defesa heroica da sua nação, da sua terra, e dos nossos valores comuns", lê-se numa declaração divulgada a propósito do aniversário da guerra.







"Prestamos homenagem às vidas perdidas e deploramos o trágico sofrimento humano e a destruição, incluindo das áreas residenciais da Ucrânia e das infraestruturas civis e energéticas, causados pela guerra ilegal da Rússia".

"Estamos a intensificar ainda mais o nosso apoio político e prático à Ucrânia e continuaremos a apoiá-la enquanto for necessário, para que prevaleça", refere a NATO.

"A Rússia tem total responsabilidade por esta guerra, que constitui uma violação flagrante do direito internacional e da Carta das Nações Unidas", frisou a NATO, relembrando que Moscovo "nunca se mostrou verdadeiramente disposta a trabalhar por uma paz justa e duradoura".

A NATO sublinha também que "a guerra da Rússia ameaça igualmente a segurança global", sustentando quee pelo bem-estar de milhares de milhões de pessoas em todo o mundo".No comunicado, os países-membros da NATO condenam "todos aqueles, e em particular a Bielorrússia, que facilitam ativamente a guerra liderada pela Rússia", sublinhando ainda que os “crimes de guerra e outras atrocidades perpetradas pelos russos não podem ficar impunes".

Kiev “a trabalhar arduamente” numa contraofensiva

A Organização do Tratado do Atlântico Norte concluiu a mensagem repetindo a que, enquanto "aliança defensiva", está pronta a defender "cada centímetro do território aliado".

"O nosso compromisso com o Tratado de Washington, incluindo o Artigo 5.º, é revestido a ferro. A NATO está mais forte e mais unida do que nunca", declarou.





"Saudamos a escolha da Finlândia e da Suécia de se tornarem membros da NATO e reafirmamos o nosso compromisso com a política de portas abertas", dizem os Aliados, acrescentando que continuarão a reforçar a sua "parceria com a Ucrânia à medida que esta avança nas suas aspirações euro-atlânticas", assim como com outros países "mais expostos à influência maligna da Rússia".

"Os esforços da Rússia para quebrar a determinação do povo corajoso da Ucrânia estão a falhar. Um ano depois, os ucranianos estão a lutar corajosamente pela liberdade e independência. Nós estamos com eles", termina a declaração.As palavras da NATO são conhecidas no mesmo dia em que a Ucrânia disse estar a preparar uma contraofensiva contra as forças russas.. Estamos a trabalhar arduamente para a preparar", anunciou o ministro ucraniano da Defesa, Oleksi Reznikov, numa mensagem publicada no Facebook.

