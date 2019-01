"Um frio que dói". Portugueses congelam em Chicago

Foto: Reuters

Os portugueses na zona de Chicago, nos Estados Unidos, descrevem à Antena 1 um frio de congelar as pestanas e a ponta do nariz.



Algumas áreas isoladas podem mesmo chegar aos -40º graus.



A jornalista Cristina Santos conversou com portugueses que vivem na região mais afetada pelo frio polar e que tentam descrever o que se sente com estas temperaturas.